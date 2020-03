NOLE. Caso positivo di Coronavirus

Caso positivo di Coronavirus a Nole. L’ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco Luca Bertino: «Ho appena avuto la conferma di una persona residente a Nole che è risultata positiva al Covid-19. È stabile e ci auguriamo tutti che guarisca presto. Non ci serve sapere chi sia: se per qualche motivo siamo stati in contatto a rischio con un concittadino che è risultato positivo al tampone, sarà l’Asl a intervenire e fare tutti gli accertamenti necessari e attivare le eventuali procedure mediche che ne derivano. Fidiamoci di chi conosce il lavoro da fare, dei medici e dei ricercatori in particolare. Dobbiamo tutti attenerci alle decisioni prese dal Governo, dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per evitare che ognuno si comporti in modo diverso nel proprio Comune, creando un caos di soluzioni diverse che non aiuterebbe a contrastare davvero il virus. Ci stiamo attivando per mettere in campo un gruppo di volontari formati che possano fornire supporto alle fasce più deboli per i servizi di prima necessità, come la spesa ed i medicinali. Vi chiediamo di non diffondere sui social o altrove informazioni che spesso si rivelano errate e ascoltare solo le fonti ufficiali: faremo in modo di adoperarci per non fare nulla che possa nuocere a qualcuno della comunità, soprattutto i più fragili. Oggi ci troviamo a gestire una sfida importante per tutti. È il momento di seguire le regole, evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di circa un metro dagli altri e fare in modo di limitare gli spostamenti per le persone più a rischio. Sarete informati tempestivamente su ogni novità, con la massima trasparenza: ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti per lavorare insieme ed affrontare questa situazione di emergenza. Nole è chiamata ad affrontare un’altra difficile prova, ma sono sicuro che – se sapremo essere uniti – ne usciremo positivamente!».

Si tratta del primo caso positivo di Coronavirus a Nole, ma non in tutto il nostro territorio. Sono infatti già quattro i casi registrati all’Ospedale di Chivasso, uno a Cuorgnè e un altro tra Lanzo e Ciriè. Nelle scorse ore è risultata positiva un’anziana di Settimo, anch’essa ricoverata a Chivasso. Positivo anche un uomo di Volpiano che si era recato in ambulatorio.