CIRIÈ. Coronavirus, positiva una donna delle Valli di Lanzo

CIRIÈ. Tampone positivo per Coronavirus per una donna di circa 70 anni delle Valli di Lanzo che tre giorni fa si era presentata al pronto soccorso di Lanzo con sintomi influenzali. La donna non era passata dal pre-triage e per questo motivo il pronto soccorso è stato chiuso per la sanificazione. Adesso si trova all’ospedale di Ciriè in isolamento.

Intanto i casi positivi registrati al nosocomio di Chivasso sono arrivati a quattro.

