Primo caso settimese di Coronavirus. Pochi minuti fa è stato confermato un caso di coronavirus su una paziente ricoverata in ospedale a Torino. L’anziana risulta residente a Settimo.

“Era un’eventualità alla quale eravamo pronti da giorni – spiega l’amministrazione -. Vista l’emergenza nazionale, anche a Settimo sono stati predisposti gli strumenti per limitare al minimo i contagi. Da giorni, il Comune ha predisposto il COC, il Centro Operativo Comunale, lo stesso strumento che utilizziamo ad esempio in caso di alluvione. Si tratta di un centro di coordinamento che coinvolge istituzioni, soccorritori, forze dell’ordine e personale comunale. Stiamo predisponendo servizi di supporto alle persone più fragili, come la consegna della spesa a domicilio, punti informativi, attività di volontariato finalizzate a sostenere famiglie, anziani e soggetti più deboli. È importante sapere che tutti devono fare la propria parte. Anche i cittadini. In questa fase l’obiettivo a cui devono collaborare tutti è rallentare i contagi, per evitare di sovraccaricare le strutture sanitarie. Lo strumento più efficace che abbiamo è ridurre il più possibile i contatti fra le persone. Ecco perché invitiamo la popolazione a restare in casa e a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile. Si consiglia pertanto di mandare a far la spesa un unico membro della famiglia, di lavorare in remoto dove possibile e di lavarsi spesso le mani”.