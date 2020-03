VOLPIANO. Caso positivo di Coronavirus

C’è un caso positivo di Coronavirus a Volpiano. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa con un comunicato congiunto dei medici di Volpiano e San Benigno. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un uomo giunto paese da Torino per trovare i suoi genitori. L’uomo è stato visitato ieri con tutte le precauzioni del caso. Non ci sono insomma pericoli per il medico stesso e per gli altri pazienti. Nelle prossime ore l’articolo sarà aggiornato con ulteriori dettagli sulla vicenda.

«C’è una rete sanitaria che sta lavorando giorno e notte per far fronte all’emergenza – fa sapere Sandy Furlini, medico volpianese -. Ho grossa stima per la dottoressa Piscitello e so che ha seguito rigorosamente i protocolli dell’AslTo4. Stiamo tutti lavorando affinché si rallenti la diffusione del virus. Gli ultimi dati in Italia, da questo punto di vista, sembrano confortanti».

Di seguito il comunicato dei medici: «A Volpiano c’é un caso di corona virus. Chissà quanti, negli anni e quest’anno ce ne sono stati e “diagnosticati” come influenza. Una percentuale di soggetti positivi può avere una patologia grave. Detto ciò invitiamo tutti all’attenzione e alla prudenza nell’evitare luoghi chiusi o affollati se non strettamente necessario. Invitiamo anche tutti a non venire in ambulatorio sempre se non necessario. Vi consigliamo di telefonarci prima di venire in ambulatorio. Le nuove misure precauzionale come l’eventuale chiusura di ambulatori è a titolo precauzionale. Troverete indicazioni specifiche da seguire rigorosamente! Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente. L’ambulatorio della dottoressa Piscitello è chiuso, i suoi pazienti da lunedì posso rivolgersi ai suoi colleghi in associazione. La Dottoressa sta bene e chi è passato dal suo ambulatorio non deve fare nulla».

Si tratta del primo caso positivo di Coronavirus a Volpiano, ma non in tutto il nostro territorio. Sono infatti già quattro i casi registrati all’Ospedale di Chivasso, uno a Cuorgnè e un altro tra Lanzo e Ciriè. Nelle scorse ore è risultata positiva un’anziana di Settimo, anch’essa ricoverata a Chivasso.

