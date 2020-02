CIRIE’. Caso sospetto di Coronavirus. Paziente entrato in contatto con il nipote rientrato dalla Cina

Un caso sospetto di coronavirus all’ospedale di Ciriè. Il soggetto, con tosse e febbre persistente, che non rientrava nei parametri ministeriali, è arrivato ieri sera. Solamente oggi pomeriggio alle 15.00 ha informato il personale sanitario di essere entrato in contatto con un nipote che è stato in Cina ultimamente. Neanche a dirlo al pronto soccorso si è subito scatenato il caso e il DEA è stato chiuso.

“Siamo in attesa del risultato del tampone” ci dicono dall’ospedale. Il “tampone” come da prassi è stato portato d’urgenza all’Amedeo di Savoia di Torino. Si attendono conferme dalla direzione dell’Asl To4 che, per il momento, non ha diffuso alcuna nota.

Intanto nei tre ospedali (anche Chivasso e Ivrea) la situazione è comunque vicina al caos. I pazienti già ricoverati non possono essere “dimessi” perché potrebbero essere stati potenzialmente contagiati e la Direzione, con una nota interna diffusa qualche ora fa, ha chiesto a tutti di limitare le visite.

