Sale ancora il numero delle persone contagiate dal nuovo coronavirus in Italia: sono 374 le persone positive di cui dodici sono decedute (ultimo decesso un 69 enne di Lodi con patologie pregresse) e una è guarita. Rispetto all’aggiornamento delle ore 18 di ieri si registrano 52 casi in più come comunicato oggi dal commissario Angelo Borrelli.

Questa la situazione regionale: in Lombardia i contagiati sono 258 con un incremento di 18 casi; in Veneto 71 casi con un incremento di 28; in Emilia Romagna 23 casi con un incremento di 4; in Piemonte 3; nel Lazio 3 casi; 1 nella provincia autonoma di Bolzano, 1 nelle marche in Liguria 2, in Toscana 2 casi; e in Sicilia 3. Sono stati oltre 9.460 i tamponi effettuati sulla popolazione. “La maggioranza delle persone – ha evidenziato Borrelli – risultano in isolamento domiciliare quindi non hanno bisogno di cure ospedaliere”

