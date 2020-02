CHIVASSO. Coronavirus: perché?

E siamo tutti contenti che il caso di un sospetto “coronavirus” all’ospedale di Chivasso sia risultato negativo. Epperò le linee guide ministeriali dicono che i sospetti vanno trattati in un determinato modo e ci sarebbero stati dei protocolli da attuare subito. E quindi delle due l’una o era un “sospetto” e l’Asl To4 non lo ha gestito correttamente o non era un sospetto e quindi tanto valeva fare il test… Per questo abbiamo dato per primi la notizia. Perchè dalla Direzione di via PO continuavano ad arrivare “non risposte” e contemporaneamente ricevevamo telefonate di medici seriamente preoccupati per quel che stava succedendo.

Ci spieghiamo meglio. In base a quel che dicono le disposizioni, in attesa dei risultati del test, inviato all’Amedeo di Savoia, si sarebbero dovuto subito prendere nomi e cognomi di tutti coloro che in un modo o nell’altro erano entrati in contatto con il “sospettato”. Quindi limitare gli accessi all’ospedale. E poi tante altre cose… Perchè tutto questo al Pronto soccorso non è stato messo in pratica. Perché?

Ecco cosa si è fatto per esempio a Biella….

