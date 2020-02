RUGBY. Le formazioni del Rugby San Mauro regalano spettacolo

Fine settimana alquanto positivo per il Rugby San Mauro. Dalla Seniores alla Propaganda, le compagini gialloblu regalano spettacolo e conquistano ottimi risultati in ogni competizione. La Seniores di coach Thomsen inaugura la seconda fase della stagione vincendo di misura (19-18) e a fatica contro Rivoli. Sul terreno di Volpiano i cinghiali riescono a contenere l’avvio veemente degli ospiti e a passare in vantaggio con un calcio da fermo di Rosso. La partita non regala grosse emozioni, ma entrambe le squadre spendono molto dal punto di vista fisico. Le mete non arrivano e così Rivoli pareggia i conti solo su punizione, prima di mettere la freccia ancora con un calcio da fermo. San Mauro prova invano a rendersi pericoloso e solo al tramonto del primo tempo trova il pari con il solito Rosso, ancora da punizione. Il copione cambia decisamente nella ripresa: la manovra è più rapida e più duri sono gli scontri tra le due fazioni. Ne consegue un numero di falli in ruck maggiore che portano Rosso a piazzare la terza punizione tra i pali. Rivoli reagisce e imposta una maul da touche che sfonda la retroguardia sanmaurese fino alla meta (trasformata) del sorpasso. San Mauro subisce ancora e consente agli ospiti di incrementare il parziale, ma il nervosismo porta Rivoli a proseguire in inferiorità numerica. I cinghiali ne approfittano e piazzano la prima meta di giornata con Fornaiolo, trasformata da Rosso. Ed è sempre Rosso a regalare, nel finale, i tre punti del definitivo 19-18 grazie all’ennesimo piazzato vincente.

Vittoria in rimonta, invece, per l’Under 18 del Rugby San Mauro che nel Trofeo D’Altorio espugna Novara con il punteggio di 21-26. Ai cinghialotti di coach Carosso il merito di recuperare uno svantaggio di 14 punti e di giocare, per di più, con un uomo in meno. Aspetti che non minano il lavoro di squadra culminato con le mete decisive di Casto e Miniscalco e con le trasformazioni di Sandrone.

Tre successi su tre incontri per l’Under 16 femminile che supera 25-15 il Cus Torino, 30-0 il Vallecrosia e 20-10 Ivrea nel raggruppamento di sabato 15 febbraio.

Ottimo bilancio anche per la Propaganda: l’Under 8 chiude con 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre Under 10 (foto in alto a sinistra) e U12 (foto sopra) vincono tutti e quattro gli incontri disputati nei rispettivi raggruppamenti di Settimo e San Mauro.

