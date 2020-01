RUGBY. Il Rugby San Mauro Seniores butta al vento una ghiotta occasione contro il Cus Torino

Doveva essere una partita relativamente alla portata della Seniores del Rugby San Mauro ma, al contrario, quella contro la compagine Cadetta del Cus Torino si è rivelata una sfida difficile più per demeriti propri che per il gioco espresso dagli avversari. Alla fine la spuntano i cussini 40-28, nonostante l’avvio di gara fosse appannaggio degli uomini di Thomsen. I cinghiali, infatti, erano partiti forte e nei primi quindici minuti Rosso aveva realizzato tre punizioni portando in dote 9 punti. Un successivo calo di concentrazione e di disattenzioni difensive, però, consentivano al Cus di realizzare due mete e di ribaltare il parziale. I gialloblu, comunque, si “consolano” con il passaggio nel girone promozione.

Si chiude la prima fase del campionato anche per l’Under 16 maschile, sconfitta in casa (17-24) da

Moncalieri che raggiunge proprio i sanmauresi (e Ivrea) in vetta alla classifica a quota 15 punti. Dopo tre successi consecutivi i cinghialotti alzano bandiera bianca al termine di un match in cui hanno concesso troppo prima di tentare la risalita quando ormai era tardi.

