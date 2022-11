Una manifestazione per il sindaco condannato: Cambursano guida la protesta

I sindaci hanno deciso: dopo la condanna inflitta ad Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo, e ai suoi assessori Lara Schialvino e Francesco Diemoz bisogna farsi sentire. Hanno organizzato una manifestazione di solidarietà nei confronti degli amministratori condannati la scorsa settimana a 12 mesi di reclusione per la morte di Guido Zabena, l'operaio annegato nel sottopasso Rivarolo-Feletto.

Alberto Rostagno

La manifestazione si terrà venerdì alle 17 sotto il municipio di Rivarolo. A promuoverla, tra gli altri, il primo cittadino di Strambino e consigliere della Città metropolitana di Torino, Sonia Cambursano.

"Ci si domanda come possa un sindaco o un assessore avere la responsabilità penale di un evento di questo genere - sottolinea Cambursano - questo accade perché il Testo Unico degli Enti Locali pone in capo ai sindaci responsabilità sproporzionate, del tutto al di fuori delle loro competenze. Ecco perché noi sindaci vogliamo chiedere, ancora una volta e con forza, la revisione della legge e una ridefinizione del perimetro delle responsabilità".

La solidarietà degli amministratori

Nelle ore successive alla condanna, diversi amministratori si erano attivati per esprimere solidarietà a Rostagno. Dal consigliere regionale Claudio Leone agli ex sindaci Giorgio Cortese e Beppe Pezzetto. Passando per la galassia del Partito Democratico, nelle figure, tra gli altri, del consigliere regionale Alberto Avetta e della vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Anche Uncem, col suo presidente Marco Bussone, aveva battuto una nota stampa indignata.

Alberto Avetta

L'idea degli amministratori era semplice: i sindaci devono essere più tutelati dal punto di vista normativo, o rischiano di essere condannati anche per episodi, dicevano loro, di cui non dovrebbero rispondere.