CHIVASSO. Coronavirus: l’Asd Hope Running corre per le famiglie in difficoltà.

Senza fretta, ma senza sosta la ASD Hope Running di Giovanni Mirabella continua a correre…con le gambe ma soprattutto con il cuore di chi sa che determinati momenti possono essere superati solo con l’amore verso il prossimo.

Un amore che continua a manifestarsi sotto diverse forme e pensieri, per fortuna o purtroppo al Covid-19, ma che innesca una rete di solidarietà pronta a parare qualsiasi ostacolo.

“Quando la nostra associazione è nata ci siamo posti fin da subito un unico obiettivo, ovvero di correre insieme gli uni accanto agli altri, nonostante le difficoltà e oltre le difficoltà. Siamo nati per vedere le persone fragili sorridere e per regalare sogni. – racconta emozionato Giovanni, il presidente – Ma con lo scoppio della pandemia e il rischio del contagio tutti ci siamo scoperti “fragili” e la Hope Running non poteva sottrarsi alla sua mission. Quello che è cambiato è solo il traguardo, utilizzando le nostre gambe di sportivi per “correre” la maratona più importante: quella della solidarietà e dell’aiuto reciproco”.

Una maratona a tutto tondo, iniziata con la collaborazione degli Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso e progettando una raccolta fondi da destinare all’Ospedale di Chivasso per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Ma non è bastato…Hope Running non ha smesso di correre, riuscendo a fare rete con Amazon, il grande colosso statunitense. “Amazon ha generosamente deciso di devolvere alla nostra associazione dei buoni da poter spendere sulla loro piattaforma – spiega entusiasta Giovanni – Nel contempo però ci siamo resi conto che non erano solamente gli operatori sanitari a soffrire delle carenze e a vivere questo momento con estrema difficoltà, ma che esisteva un’altra grande realtà fragile, ovvero quella degli anziani e delle famiglie bisognose. Quindi abbiamo pensato di sfruttare questi buoni per acquistare generi di prima necessità proprio per questa realtà più fragile, cercando anche il supporto degli enti presenti sul territorio, che ci potranno segnalare le diverse situazioni. – E conclude il presidente – Così come abbiamo già fatto con l’aiuto e la collaborazione della Dr.ssa Donatella Tubino, Presidente della Lega Italiana Lotta Tumori – Sezione Torinese, effettuando le prime consegne al banco alimentare della parrocchia Madonna del Rosario di Chivasso ed alla Caritas di Verolengo”.

Una rete forte e solidale questa, il cui fischio di inizio parte da una piccola realtà associativa come la Hope Running, che prosegue la sua staffetta giorno dopo giorno, correndo verso altre realtà associative per raggiungere piccoli e grandi step e passare il testimone a quelle realtà più difficili.

Ma che non si accontenta e continua, nonostante tutto a donare quella speranza, “Hope” come ricorda il suo nome, quella che serve a non smettere di credere che tutti i podi si raggiungono con sacrificio, ma soprattutto con tanto cuore.

