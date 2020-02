Il Borgaro Nobis ha definitivamente lasciato alle spalle il periodo negativo. La conferma è arrivata dal successo per 3-1 contro l’Aygreville. Buona la prova dell’undici di Licio Russo che ha messo sotto i valdostani concedendo pochissimo dal punto di vista difensivo. Il gol del vantaggio arriva a metà del primo tempo: Orofino centra dalla sinistra, Miello arriva sulla sfera e conclude a rete generando un rimpallo che favorisce Pinelli lesto ad insaccare sotto misura.

Il raddoppio porta la firma di Miello che con uno spettacolare calcio di punizione non lascia scampo a Pomat. I due acquisti dicembrini (Orofino e Miello) al momento si stanno rivelando fondamentali per la risalita del Borgaro Nobis. Nella ripresa dopo 9’ i gialloblu triplicano con Andrea Benassi che si avventa su un tiro sbilenco di Orofino e infila di rapina. Passa 1’ e l’Aygreville va a bersaglio con una conclusione di Furfori che sorprende De Marino. Il Borgaro però non concede più nulla ai valdostani e porta a casa altri tre punti preziosissimi.

Finisce in pareggio il derby tra Pro Eureka e La Pianese. Un punto che può star bene ad entrambe. La squadra di Davide Gamba, che da qualche settimana non riesce più a trovare la vittoria, si fa raggiungere nel finale da un colpo di testa di Germano. Partita equilibrata che si sblocca al 28’ del primo tempo quando Alfonso Mascolo si invola sulla sinistra e con un preciso rasoterra supera Mancino siglando il suo undicesimo centro stagionale. Nella ripresa i blucerchiati vanno alla ricerca del pareggio e lo ottengono al 73’ quando De Paolis dalla sinistra centra un pallone che l’ex Alicese Orizzonti Germano incorna alle spalle di Tunno.

La Pro Eureka continua a muovere una classifica che resta comunque piuttosto delicata: i blucerchiati non riescono ad uscire dalla zona playout. La Pianese si giocherà le ultime speranze di rimanere in corsa per i playoff domenica prossima nella sfida casalinga con il Borgaro Nobis.

