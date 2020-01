Calcio. Eccellenza. Monteleone entra ed evita il ko a La Pianese

Una granitica La Pianese torna dalla trasferta di Stresa con un buon punto. Ma i ragazzi di Davide Gamba si rammaricano per aver sprecato qualche occasione di troppo per provare a portare a casa l’intero bottino. Dopo meno di un quarto d’ora lo Stresa passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Niang (Tunno sfiora il pallone) e concesso per un tocco di mani su azione d’angolo di Gueye. Da qui in avanti le due squadre si confrontano a viso aperto dando vita ad un match pieno di occasioni. Le migliori capitano ai biancorossi con Santoni che tutto solo spedisce alle stelle da pochi passi e poi nel finale di tempo con i tentativi offensivi si infrangono prima sul salvataggio sulla linea di Frasccoia e poi su i riflessi del portiere Barantani, decisamente il miglior in campo. Nella ripresa La Pianese spinge e negli ultimi 20’ assedia la porta di Barantani che nega per due volte la gioia del gol a Pasquero. Il pareggio è nell’aria e arriva su azione d’angolo a 11’ dalla fine con Monteleone lesto a ribadire in fondo al sacco l’ennesimo miracolo di Barantani che evita poi il ko su una sventola di Dimasi. L’Alicese Orizzonti va vicino all’impresa contro il Borgaro Nobis bloccandolo sull’1-1. Gli uomini di Ugo Yon vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a Joao Brugnera, ma a 20’ dalla fine subiscono il pareggio dei torinesi firmato da Miello su calcio di rigore. Pareggio a reti bianche tra LG Trino e Pro Eureka. Per i biancoazzurri è un buon punto arrivato sul campo di una diretta concorrente per la salvezza.

