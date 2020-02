Domenica 2 febbraio, presso diverse strutture sportive del suo territorio di competenza, il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso ha dato il via a una delle tradizionali manifestazioni di questo periodo: la Coppa Carnevale. Il torneo, che proseguirà per altre due settimane e che quindi giungerà a conclusione il 23 febbraio, si svolge ogni sabato e domenica in orario sia mattutino che pomeridiano a seconda delle differenti categorie di gioco. La Coppa Carnevale è, infatti, una manifestazione di Calcio a 5 Giovanile, dai Primi Calci all’Under 20.

“Siamo molto soddisfatti dell’adesione che anche quest’anno siamo riusciti a ottenere: questo torneo è sempre una bella opportunità per i nostri giovani di confrontarsi con le altre squadre e acquisire maggiore esperienza, ma non solo. È soprattutto l’occasione per divertirsi facendo della sana attività fisica e socializzando anche con gli avversari, perché il concetto del fair play deve sempre essere ben presente, sia dentro che fuori il campo da gioco” ha commentato il presidente del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso e responsabile della Struttura di Attività Calcio per il Territoriale stesso, Ferruccio Valzano.

Per questa edizione 2020 le squadre che hanno aderito alla manifestazione sono state ben 40: 4 formazioni di Primi Calci – Atletico Taurinense, Borgonuovo, Castellamonte e CH 4 -, ben 9 di Pulcini – Borgonuovo, Casalborgone, Castellamonte, CH 4, Dragon Accademy, PSG Pinerolo, San Maurizio, Sant’Anna e SS. Pietro e Paolo – che per questo motivo sono state divise in girone A, B e C da 3 squadre ciascuno. Stessa sorte è toccata anche alla categoria Esordienti, anch’essa con 9 squadre – Atletico Taurinense, Borgonuovo, Campus, Castellamonte, Ceres, CH 4, Punto Uno, San Maurizio e San Paolo -, mentre le 8 formazioni di Giovanissimi – Campus, CH 4, Onnisport, Pecetto, San Maurizio, Sant’Anna, Sermig e SS. Pietro e Paolo – sono state suddivise in 2 gironi da 4 squadre. Girone unico per le 4 formazioni della categoria Allievi – Borgonuovo, CH 4, CPG Orbassano e PGS Pinerolo – e nuovamente doppio girone per 6 squadre dell’Under 20 – Borgonuovo, Castellamonte, Onnisport, PGS Pinerolo, San Maurizio e Villafranca. “Il 23 febbraio faremo una grande festa finale a Castellamonte per celebrare le squadre vincitrici, ma anche per passare una giornata in allegria con gli atleti che hanno partecipato a questa manifestazione. Le vincenti inoltre, se iscritte al campionato 2019/2020 parteciperanno alle finali di Coppa Piemonte UISP, che si svolgeranno il 14 giugno, insieme alle vincenti dei campionati in corso” continua il presidente Valzano, che informa anche su alcuni altri appuntamenti che riguarderanno la Struttura di Attività Calcio. “A fine marzo, per la precisione dal 29 si svolgeranno le Rappresentative UISP di Calcio a 11 e di Calcio a 5 sia Maschile che Femminile. Il 25 aprile, inoltre, il nostro Comitato parteciperà nuovamente al Torneo della Liberazione che si svolgerà ad Aosta. In questo frangente le nostre squadre si confronteranno con due formazioni valdostane, due francesi e, per quest’anno, due spagnole, provenienti da Barcellona”.

