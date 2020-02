ATLETICA LEGGERA. Tutto è pronto per l’OlimpiaCross Trofeo Decathlon

Ormai è diventato una vera e propria classica della corsa campestre regionale, dato suggellato dai numeri che anno dopo anno crescono e questo comporta un sempre maggior lavoro per l’Olimpiatletica in preparazione della 5° edizione dell’ “OlimpiaCross Trofeo Decathlon” in programma domenica 16 febbraio, che quest’anno sarà inserito, oltre che nel Campionato Regionale Cross, anche nel Campionato Canavesano di Società. Un bel riconoscimento per una gara che è stata sempre molto apprezzata dagli atleti. Ricordiamo che si svolgerà all’interno del Parco Castelverde in via De Francisco a Settimo Torinese su un anello di circa 2.200 metri, da percorrere a seconda delle categorie da due a tre volte. Il direttore sportivo giallonero Alessandro Visentin presenta così l’OlimpiaCross: “E’ un percorso molto tecnico, il fondo è morbido, quindi l’ideale per un cross. E’ sempre stato apprezzato da tutti gli atleti. Anche quest’anno avremo la partecipazione di moltissime società piemontesi e valdostane. Il nostro sforzo organizzativo è notevole e sicuramente questa edizione sarà ancora più competitiva e appassionate delle precedenti – prosegue il ds dell’Olimpiatletica – questa è l’unica gara competitiva che si disputa nella nostra città e vogliamo ben figurare. Infatti tutti i nostri tesserati sono ormai settimane che lavorano alla buona riuscita della manifestazione, e a loro va il mio ringraziamento, unito a quello del Direttivo. Così come all’amministrazione comunale e all’assessore allo Sport Daniele Volpatto che ci supportano e ci aiutano. Appuntamento per tutti anche solo a fare il tifo o godersi una mattinata di sport domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 9,30 al Parco Castelverde”.

