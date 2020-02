ATLETICA LEGGERA. Inizia alla grande il 2020 per l’Olimpiatletica

Con il “2° Gora Quaro” disputato a Pavone Canavese, inizia la nuova stagione agonistica per l’Olimpiatletica associazione sportiva al suo sesto anno di attività, con tesserati ed entusiasmo sempre crescente. L’esordio stagionale ha visto il sodalizio giallonero impegnato in una nuova gara inclusa nel Campionato Regionale cross e nel Campionato Canavesano, disputata su un bellissimo percorso e con una temperatura ideale per una corsa campestre, dove sono scesi sul campo oltre 500 atleti in rappresentanza di 37 società. In questo scenario, l’Olimpiatletica ha ottenuto un grandissimo terzo posto assoluto nella classifica a punteggio.

Anche quest’anno il sodalizio giallonero propone alcune novità tra i nuovi tesserati, ad iniziare dalla compagine femminile, con Elisabetta Disiot che a Pavone Canavese chiude con un ottimo nono posto nella categoria F50; altro grande nuovo acquisto è quello di Sabina Passaro che taglia il traguardo in quinta posizione nelle F45. Sul versante maschile, buon debutto dei nuovi tesserati Marco Di Cera, Rosario Napolitano e Francesco Faretra, che conquistano tutti ottimi piazzamenti, portando a termine le loro gare con il sorriso. Veniamo alle certezze consolidate della società giallonera: su tutti Davide Elifani, atleta di primissimo piano che ha trionfato vincendo la sua categoria con ampio margine sul secondo. Grandissima prestazione anche per Simone Canarelli, che chiude terzo di categoria. Ottime le prove del presidente Michele Iacovelli, quarto, di Giovanni Andiloro, sesto, Maurizio Wood, nono, e Marco Lecaselle, decimo. In evidenza comunque tutta squadra, formata anche da Fabio Stecca, Giovanni Argentino, Fabrizio Bellagamba, Mario Canarelli, Massimo Crivello, Fulvio Giorgi, Simone Volpatto e Luigi Pargalia.

Ottimi riscontri anche per il settore femminile: oltre alla già citate debuttanti, le garanzie per l’Olimpiatletica arrivano da Elisabetta Cason, che chiude al quarto posto, Maura Scotto, terza, una grande Lucia Azzolina, quinta, e Silvia Venga, quest’anno al cambio di categoria e brava a tagliare il traguardo al nono posto.

