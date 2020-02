Un grande successo per questo “5° OlimpiaCross Trofeo Decathlon” disputato su un anello di 2,2 chilometri da ripetere più volte in base alla categoria, ricavato all’interno del parco Castelverde in un suggestivo percorso reso veloce dalla mancanza di curve strette e con poco dislivello. Inoltre quest’anno, visto il clima primaverile, il fondo risultava perfetto per correre una vera corsa campestre.

Ormai diventato appuntamento fisso del calendario regionale di cross, ha visto ad ogni edizione aumentare gli iscritti e quest’anno hanno superato i 600, con 61 società rappresentate tra adulti e settori giovanili. L’OlimpiaCross è gara di Campionato Regionale e da quest’anno anche di Campionato Canavesano Cross.

Al debutto nella 5° OlimpiaCross anche l’assessore allo Sport della Città di Settimo Torinese, Daniele Volpatto, così come la presidente del Consiglio Comunale, Carmen Vizzari, presenti alla manifestazione e alle premiazioni finali. Entrambi nel ringraziare gli atleti e l’Olimpiatletica per la perfetta organizzazione, hanno sottolineato la bellezza e l’importanza dello sport, del coinvolgimento dei giovani e di persone di tutte le età, e hanno rimarcato che sempre di più l’OlimpiaCross fa parte dei grandi eventi sportivi della città.

Grande la soddisfazione espressa nelle parole di Michele Iacovelli, presidente dell’Olimpiatletica: “Molte società al termine della gara sono venute a farmi i complimenti per l’organizzazione e per il percorso, segno evidente che il lavoro svolto da tutti i nostri volontari è stato apprezzato, e come presidente non posso che esserne orgoglioso. Con l’occasione voglio ringraziare tutti gli atleti e famigliari e amici dell’Olimpiatletica per la grande partecipazione. Un ringraziamento sentito anche a tutte le società che hanno partecipato e a tutti gli atleti, nonché all’assessore Volpatto alla presidente del Consiglio Comunale Vizzari, in rappresentanza del Comune di Settimo Torinese, per la collaborazione così come il Centro Fenoglio e la società Arcieri Varian. Ma il più grande riconoscimento va senz’altro al negozio Decathlon di Settimo per la sponsorizzazione e il supporto”.

Raggianti anche il direttore sportivo giallonero Alessandro Visentin e il vice presidente Simone Volpatto, che commentano così: “Questa è la classica vittoria di squadra, un gruppo di amici che sa coniugare perfettamente i risultati sportivi con il lavoro necessario ad organizzare una gara, che non è mai banale ne tantomeno facile. Vorremmo sottolineare che quest’oggi hanno gareggiato oltre agli atleti Master e agli assoluti anche 100 giovani dai 5 anni ai 14 anni d’età: questo è stato indubbiamente un grande spettacolo di sport. Nonostante la concorrenza di una gara simile in un Comune vicino, possiamo tranquillamente affermare che la nostra gara è stato un vero e proprio successo, oltre le nostre aspettative”.

