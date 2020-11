Zanzarissima, le zanzariere pensate per la famiglia.

Come racconta Sandra, collaboratrice del brand leader nel settore delle zanzariere, dei separè e delle tende oscuranti.

“Lavoro per Zanzarissima e voglio premettere una cosa: in questo momento così delicato per il nostro Paese, l’azienda è molto presente per la per sicurezza nostra e per la tutela delle persone a cui andiamo a proporre i nostri prodotti“.

Zanzarissima è garanzia di sicurezza e di ottima qualità. Come testimoniano le certificazioni dei prodotti del marchio: dalle zanzariere, con le loro certificazioni antipolline, antibatteriche, idrorepellenti, antivento (fino a 38 km/h) e schermatura solare, ai separè, fino alle tendine oscuranti. Sono tanti i punti di forza del brand che sul mercato nazionale è già un riferimento.

Ma ce n’è uno in particolare su cui Sandra si concentra.

“Ho un figliolo che soffre di allergia – spiega -. La zanzariera di Zanzarissima ha tutto ciò di cui una mamma come me ha bisogno. Ha dei filtri, delle situazioni complete, difficili da trovare in altri prodotti”.

Le patologie legate alla presenza in aria di rilevanti concentrazioni di pollini aerodispersi influenzano la vita di un gran numero di persone.

In Italia si stima che i soggetti affetti da pollinosi siano oltre il 6% della popolazione. I sintomi di sofferenza allergica riducono in vario modo le attività di chi ne soffre, determinando un importante problema di salute pubblica.

Risulta quindi essenziale avere a disposizione strumenti che consentano di ridurre la concentrazione dei pollini e delle spore fungine dispersi in atmosfera soprattutto negli ambienti in cui si trascorre la maggior parte della giornata. Zanzarissima ha avviato una campagna di sperimentazione per testare l’efficacia del filtro-zanzariera “antipolline” e verificare scientificamente l’abbattimento della concentrazione del polline. I risultati sono stati sorprendenti.

E poi ancora: “Noi mamme odiamo pulire i vetri – prosegue, sorridendo, Sandra – queste zanzariere sono fatte con schermature tali che quando piove, non dobbiamo stare sempre lì a lucidarli. I materiali sono idrorepellenti e le zanzariere non si inzuppano”.

La rete della zanzariera Zanzarissima non assorbe l’acqua, mantenendo inalterate le sue caratteristiche chimiche e fisiche iniziali. Grazie alla finitura idrorepellente la rete non s’inzuppa, favorendo la formazione di gocce sulla sua superficie.

“Ho fatto la scelta di proporre i prodotti di Zanzarissima a tutte le persone che mi conoscono perché penso possano essere utili per ciascuna famiglia”, conclude Sandra.

