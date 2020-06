Proseguono nella fila della Lilliput Pallavolo Settimo le conferme delle pedine che andranno a completare lo staff tecnico societario nella prossima stagione. Rebecca Ghirotto continuerà a seguire le piccolissime atlete del Minivolley, tornate in questi giorni in palestra per la consueta consegna degli attestati di fine stagione. Confermatissimi nello staff tecnico del settore giovanile anche Gianpiero Canova e Alessandra Colonna, così come Francesco Mazzocchi, quest’ultimo al terzo anno in biancoblu. Un discorso a parte va fatto per Cristina Collaveri, confermatissima nello staff tecnico del settore giovanile targato Lilliput e autentica fucina di idee e iniziative.

