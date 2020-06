Prima che l’estate abbia inizio, la Lilliput Pallavolo Settimo ha ufficializzato le prime mosse in vista della prossima stagione agonistica. Sul fronte dello staff tecnico, tre allenatori salutano la società biancoblu presieduta da Pasquina Rizzi: si tratta di Diego Sistro, Roberta Pernice e Mimmo Specchia. Dopo 7 anni di collaborazione e amicizia, termina qui il cammino di Diego Sistro alla Lilliput. Queste le parole del tecnico: “Grazie per questi 7 anni di crescita, stima, fiducia, vittorie e sconfitte. Grazie a tutte le persone incontrate, dirigenti e allenatori, atlete e genitori. Grazie a Ermes e Pasquina, Debora e Massimiliano, Marcello e Daniele. Per il momento l’avventura finisce qui: sono convinto che sarà solo un arrivederci. In bocca al lupo a tutti e a chi avrà la fortuna di proseguire con i gruppi da me allenati. Un abbraccio sincero”.

Salutano Settimo Torinese anche Pernice e Specchia, che non proseguiranno la loro avventura in biancoblu durante la prossima stagione sportiva.

Per quanto riguarda invece l’organico della prima squadra, confermatissima la palleggiatrice classe 1992 Silvia Bazzarone, una delle colonne della formazione settimese. L’alzatrice canavesana è il primo tassello su cui costruire la Lilliput del futuro.

