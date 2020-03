Il Volley Montanaro, sulla scia della campagna #DistantiMaUniti, promossa online da sportivi di fama internazionale e reinterpretata da associazioni dilettantistiche di tutta Italia, ha creato un suo videoclip per coinvolgere i propri iscritti in questo momento di difficoltà, per farli sentire sempre più parte di una grande famiglia, anche quando le distanze, necessarie in questo periodo complicato, hanno forzatamente diviso le squadre e tutto lo staff. Ragazzi e ragazze di tutte le età, residenti non solo a Montanaro ma in moltissimi paesi limitrofi, veterani ed esordienti tutti uniti per risaldare la lontananza in nome dello sport che più amano: la pallavolo.

Un’iniziativa nata in poche ore che ha subito entusiasmato i quasi 200 atleti della Società. Ognuno di loro si è improvvisato regista e attore in un breve clip che li ritrae mentre si spingono a sfiorare la mano del compagno che fino a poche settimane fa condivideva ore e ore in palestra con lui. Triste ed emozionante allo stesso tempo. Un gesto semplice che dimostra quando lo sport, una passione profonda, possa aiutare i giovani atleti a trovare forza e coraggio per superare ogni difficoltà.

Il video completo è visibile sul gruppo Facebook della società ASD Volley Montanaro.

