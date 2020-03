Il Gruppo Sportivi Chivassesi del presidente Claudio Clerici aderisce alla campagna social sullo sport “DistantiMaUniti“. “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci”. Non è soltanto uno slogan ma una chiamata alla responsabilità, individuale e collettiva, per vincere tutti insieme la battaglia contro Covid-19. Nessuno è escluso dall’impegno di stare a casa per avere cura di sé e degli altri: è proprio questo il senso delle direttive di sanità pubblica prese dal Governo e della campagna social lanciata dall’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri. La campagna è stata lanciata inizialmente da uomini e donne che rappresentano l’eccellenza dello sport italiano, ma il Governo intende coinvolgere tutti i cittadini, a partire dai più giovani che al momento sembrano sottostimare il rischio – personale e collettivo – e a cui è bene che il messaggio arrivi anche da personalità ampiamente riconosciute e apprezzate.

Restare a casa è l’unico modo per fermare l’epidemia di coronavirus. Per questo motivo la collaborazione di tutti è decisiva in questo momento. E ben lo sanno tutti i membri del Gruppo Sportivi Chivassesi.

