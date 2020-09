D’estate è tempo di programmare la stagione sportiva ventura ed in casa Finimpianti Rivarolo Volley nessuno vuole farsi trovare impreparato, anzi. La costruzione della prima squadra che militerà del campionato regionale di serie C femminile non poteva che partire dalla riconferma della guida tecnica: Giuseppe “Beppe” Orlandi siederà infatti sulla panchina della Finimpianti Rivarolo Volley anche nell’annata 2020-2021! La società canavesana punta ancora sull’esperienza tecnico-tattica di coach Orlandi anche per la prossima stagione, che seguirà dal settore giovanile sino alla serie C. Guardando in direzione dell’organico, sono tante le conferme e ancor di più i volti nuovi nelle fila verdenere. La prima riconferma è quella della schiacciatrice Martina Vevey, confermata a pieno titolo nella Finimpianti Rivarolo Volley anche nella prossima stagione agonistica. Una sicurezza soprattutto in prima linea averla ancora nella rosa rivarolese. Al suo fianco, ci sarà Sara Giacomazzi, pronta anche nella prossima stagione a superare il muro avversario. Conquistatasi meritatamente la maglia da regista della seconda linea, Federica Cassolaro è confermatissima nel ruolo di libero ed è assolutamente pronta a non far cadere nulla in campo. Al centro non poteva mancare Giulia Crespan, che metterà a disposizione della squadra la sua carica agonistica e la sua ottima attitudine a muro. Infine, con la giovane palleggiatrice Martina Orlandi la Finimpianti Rivarolo Volley chiude le riconferme in vista del prossimo campionato.

La prima new entry nella squadra di serie C è la centrale Fabiana Curti, classe 1998 pronta a dare del filo da torcere alle avversarie dall’altra parte della rete. Curti ha iniziato a giocare nel Canavese Volley da quando faceva le elementari e ha fatto lì tutte le giovanili, fino al primo anno in serie C quando aveva 13 anni, nel quale, con la sua squadra, conquista la promozione in B2. Da lì ha giocato 5 anni consecutivi nella stessa società, fino al secondo anno di Università in cui, per motivi legati allo studio, ha deciso di avvicinarsi a Torino, venendo reclutata nel San Paolo di serie C per 2 anni. In palleggio ci sarà Ester Armando, classe 1997 pronta a fare impazzire il muro avversario con la sua ispirata regia. Armando ha giocato nelle giovanili del Chisola Volley, arrivando a conquistare il posto in prima squadra ed ottenendo la promozione in B2 nel 2016. L’anno successivo una chiamata importante la porta ad esordire in serie A2 a Chieri, per poi passare due anni in B2 al Lingotto Volley e nell’ultima stagione guidare la regia del Villafranca, squadra che ha affrontato la Finimpianti Rivarolo Volley sia nel girone di campionato sia in finale di Coppa Piemonte. A completare il reparto centrali arriva Sara “The Wall” Crespan, classe 2001 sorella minore di Giulia. Nata pallavolisticamente al San Giorgio Chieri per poi passare alla Pgs La Folgore San Mauro, Sara successivamente riceve la chiamata importante della Lilliput Pallavolo Settimo, che la porta a giocare nelle giovanili e nelle serie C, B2 e B1, conquistando anche l’argento ai Nazionali Under 18, prima di trascorrere la scorsa stagione al Caselle Volley di serie B2. La Finimpianti Rivarolo Volley ha poi alzato l’asticella mettendo a segno il colpo di mercato rappresentato dalla giocatrice classe 1997 Cecilia Stecconi, che approda così per la prima volta nel nord Italia. Cecilia ha iniziato a 13 anni a giocare nella squadra della sua città, Senigallia, per rimanerci fino ai 17 anni d’età. Successivamente inizia a girare per le squadre marchigiane sempre tra serie C e B2, allontanandosi sempre più da casa. Una chiamata non da poco arriva la scorsa stagione dalla serie B2 del Modena e ora la prima avventura in Piemonte a Rivarolo Canavese. La giovane Alessia Fina sbarca in maglia verdenera come ulteriore rinforzo alla prima squadra. La schiacciatrice classe 2000 inizia la sua carriera pallavolistica trascorrendo 6 anni nelle giovanili del San Raffaele Cimena, per poi ricevere la chiamata della Pgs La Folgore San Mauro, società nella quale incontra coach Orlandi. Passano altri 5 anni e, terminate le giovanili e l’esperienza in Prima Divisione, Fina approda nella prima squadra sanmaurese di serie C, togliendosi un po’ di soddisfazioni. Un altro giovanissimo rinforzo porta il nome di Alessandra Brunelli, schiacciatrice classe 2000. Alessandra inizia la sua carriera pallavolistica all’età di 6 anni nella Pallavolo Castellamonte, giocando nelle giovanili ed esordendo all’età di 16 anni in prima squadra. A 18 anni fa il primo passo nella serie D della medesima società, continuando gli ultimi anni giocando sempre in prima squadra e raggiungendo anche i play off.

Commenti