Ricomincia da una conferma la costruzione dell’organico del Sant’Anna Volley di serie B maschile per la stagione 2020/21: a occupare la posizione di opposto sarà ancora Gigi Fumagalli, che arriva al decimo anno consecutivo in maglia biancorossa. Una garanzia di impegno e di esperienza per la formazione sanmaurese che in questo modo punta alla continuità e all’equilibrio della rosa.

Commenti