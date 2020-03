Aldo Parola, presidente della Pallavolo Sant’Anna San Mauro, ha scritto a tutti i suoi tesserati. Di seguito il contenuto del messaggio:

“Cari Atleti, Allenatori, Amici e Famiglie, alla luce dell’ultimo Decreto Ministeriale del 4 Marzo, a partire dalla giornata di ieri, la Pallavolo Sant’Anna ha deciso di fermare l’attività sportiva di tutti i suoi gruppi dalla Serie B al Minivolley. La nostra prima preoccupazione è quella di tutelare la salute di tutti i nostri atleti, staff e simpatizzanti, per questo dobbiamo darci tutti una mano in questo periodo difficile, seguendo le indicazioni e raccomandazioni richieste da parte delle Autorità. Fino ad oggi nel nostro ambiente non abbiamo avuto alcun riscontro di contagio, ma la battaglia per limitare la diffusione del virus va combattuta da subito, tutti insieme. Non appena ci saranno le condizioni per riprendere l’attività sarà nostra premura informarvi e tutta la Pallavolo Sant’Anna si farà trovare pronta per riprendere a divertirci insieme”.

Grazie e buona vita!

Aldo Parola

Commenti