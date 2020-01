VOLLEY. Tante soddisfazioni per il vivaio della Lilliput Settimo

Durante le vacanze, sono tanti i tornei a cui hanno preso parte le formazioni della Lilliput. Tra Natale e Capodanno, l’Under 13 Verde, l’Under 13 Rosa, l’Under 14 e l’Under 16 hanno partecipato ad Asti al torneo nazionale “Le Incredibili”. Diciassettesimo posto finale per la Lilliput Under 13 Rosa, sesta piazza per la Lilliput Under 13 Verde (foto al centro), tredicesima posizione per l’Under 14 settimese e terzo posto finale per l’Under 16 biancoblu (foto in alto).

Under 14 e Under 16 impegnate anche a Trecate in un doppio triangolare con Igor Volley Novara e Millenium Brescia. L’Under 14 ha perso 3-1 contro le padrone di casa e vinto 3-1 con le bresciane, mentre l’Under 16 ha pareggiato 2-2 con l’Igor Volley e battuto 3-1 la Millenium.

L’U12 (foto in basso) ha trionfato a “Moncalieri in calza”, torneo federale provinciale.

In campo Seniores, la prima squadra biancoblu ha preso parte domenica 5 al torneo internazionale Don Felice di Trescore con Pallavolo Don Felice Colleoni, Nardi Volta Mantovana e Volley Lugano. Dopo aver sconfitto al tiebreak (25-17; 25-18; 24-26; 23-25; 16- 14) in semifinale la formazione elvetica, le ragazze di Barbara Medici hanno trionfato in finale sulla Nardi Volta Mantovana per 3-0 (25-17; 25-11; 26-24).

