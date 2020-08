Il Settore Campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato i gironi dei campionati nazionali di serie B. Da oggi sono disponibili dunque le pool delle serie B maschile, B1 e B2 femminile.

Nel girone A di serie B maschile, Sant’Anna TomCar San Mauro, Alto Canavese Volley e PVL Cerealterra Ciriè se la vedranno con Novi Pallavolo, Pallavolo Bollente, Gerbaudo Savigliano, Gs Pavic Romagnano, Cus Genova, Colombo Volley Genova, Zephir Trading La Spezia, Volley Laghezza e ADMO Volley Lavagna, tutte formazioni piemontesi e liguri, dunque.

In campo femminile, inserita ovviamente nel girone A di serie B1 la Lilliput Pallavolo Settimo che sarà opposta in stagione ad Arredo Frigo-Makhymo Acqui Terme, Igor Volley Trecate, Volley Parella Torino, Prochimica Virtus Biella, PSA Olympia Genova, Conad Alsenese, Busa Foodlab Gossolengo, Timenet Empoli, Bionatura Nottolini, FGL Pallavolo Castelfranco e Blu Volley Quarrata: avversarie piemontesi, liguri, emiliane e toscane per le biancoblu di coach Barbara Medici. Infine, nel girone A di serie B2, Caselle Volley e Valentino Volpianese affronteranno Libellula Area Bra, Bosca Ubi Banca Cuneo, L’Alba Volley, MV Impianti Bzz Piossasco, Play Asti Chieri ’76, Unionvolley Pinerolo, Ascot Labormet2 To Play, Serteco Volley School Genova, Polisportiva Alta Valbisagno e Acqua Calizzano Carcare, tutte rivali di Piemonte e Liguria.

