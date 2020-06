Nella serata di giovedì 18 giugno, la Sala Polivalente di via Trieste 1 a Volpiano ha ospitato la serata di presentazione di Vol-Ley Academy, ambizioso progetto messo in piedi da due belle associazioni sportive canavesane. Neanche il Covid-19 ha infatti fermato la voglia di pallavolo della Valentino Volpianese e del Leinì Volley Ball Club, due belle realtà della pallavolo torinese che si uniscono in un progetto che consentirà alle atlete del loro territorio di poter ambire a giocare dalla serie B fino al Minivolley. Lo stesso pensiero ha portato la dirigenza dei due sodalizi a una decisione semplice, ma nello stesso tempo importante: la crescita del settore giovanile mirato all’arrivo negli anni alla prima squadra. La promozione in serie B2 femminile della Valentino Volpianese e il consolidamento della serie C femminile da parte del Vbc Leinì potranno consentire alle giovani atlete di Vol-Ley Academy poter seguire un percorso di crescita adeguato sotto tutti gli aspetti, tecnico, tattico, atletico e quant’altro, necessario per il loro futuro pallavolistico e non, in considerazione del fatto che lo sport è sempre una scuola di vita.

Grazie all’accordo raggiunto in queste settimane, figlio di una iniziale collaborazione a livello di prime squadre, potranno essere disputate tutte le categorie giovanili, ma non solo: vi sarà anche la possibilità di iscrivere tre squadre in Prima Divisione, due in Fascia Azzurra e una Arancio, che consentiranno alle giovani di poter assaporare la pallavolo delle grandi, primo passo per poter ambire ai campionati nazionali e regionali. Sarà comunque per il settore giovanile un’opportunità unica, la crescita e la valorizzazione mirate al patrimonio delle prime squadre. Sarà anche l’occasione per vedere da vicino gli allenamenti delle “vecchie” prendendo spunto dalle loro attenzioni maniacali a tutte le fasi dell’allenamento, dal riscaldamento iniziale allo stretching finale. E poi ci sarà anche la partita, il punto di arrivo del lavoro settimanale.

I due presidenti sono stati da subito sulla stessa lunghezza d’onda, grazie anche agli importanti rinnovi degli accordi con gli sponsor, su tutti Bluetorino per la Valentino Volpianese e Cargo Broker per il VBC Leinì, e al costante supporto di due amministrazioni comunali da sempre vicine alle realtà sportive locali. Dimostrazione sono le strutture che la nuova realtà Vol-Ley avrà a disposizione: dal Palazzetto dello Sport di Volpiano al Palasport Giovanni Falcone di Leinì, e non solo. Strutture che poche società possono oggi vantare quale loro fiore all’occhiello, che consentono alle loro atlete di potersi allenare in spazi consoni.

Se ambizioso è il progetto del settore giovanile targato Vol-ley, con l’unione dei due settori dal Minivolley fino ad arrivare a due Under 19, altrettanto ambiziose sono le intenzioni delle prime squadre. La conferma dell’organico 2019/2020 della Valentino Volpianese per la stagione futura è già un primo passo verso un’annata da protagonista. Un roster formato da giocatrici da sempre su palcoscenici nazionali, prestate per un anno alla serie C, alle quali si potranno aggiungere altre atlete della stessa caratura ed esperienza, integrate anche da alcune giocatrici del Leinì e del settore giovanile, che nella passata stagione hanno comunque già giocato palcoscenico regionale di serie C. Sarà sempre coach Stefano Andreotti al comando di un gruppo come già detto ambizioso, che ritorna sul palcoscenico della serie B2. Al suo fianco l’assistente allenatore Ivan Dall’Omo.

Discorso diverso va fatto invece per la formazione di serie C del Vbc Leinì. Una rosa totalmente nuova, rivoluzionata, formata al 75% dal nucleo forte di un’Under 19 ambiziosa, alla quale saranno aggiunte giocatrici di esperienza nella categoria, che saranno delle vere “chiocce” per la crescita delle giovani delle annate 2002 e 2003. Al comando di questo gruppo unico confermato Davide Marcante, insieme a Angelo Romano, che dopo tre anni non sarà più a fianco di coach Andreotti ma seguirà il gruppo ex Under 18 in questa nuova avventura, da considerare un vero primo punto di arrivo per tutte le giovani del settore giovanile, dall’altra Under 19 a seguire, come già detto, fino al Minivolley, settore seguito da vicino dal confermatissimo Stefano Bruno.

Di seguito tutti gli allenatori delle rispettive squadre:

Valentino Volpianese serie B2: primo allenatore Stefano Andreotti; vice Ivan Dall’Omo.

VBC Leinì serie C: primo allenatore Davide Marcante; vice Angelo Romano.

VBC Leinì Under 19: primo allenatore Angelo Romano; vice Davide Marcante.

Prima Divisione Azzurra e Under 19: allenatore Massimo Campia.

Prima Divisione Azzurra: allenatrice Carla Vettori.

Prima Divisione Arancio e Under 17: allenatore Gianluca Falese.

Under 17 e Under 15 annata 2006: allenatore Claudia Andreotti.

Under 17 e Under 15 annata 2007: allenatrice Jessica Canali.

Under 15 e Under 13 annata 2008: allenatore Mario Delogu.

Minivolley: responsabile Stefano Bruno.

