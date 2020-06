VOLLEY. La BlueTorino Valentino Volpianese in festa per la serie B2

Dopo la conclusione della stagione decretata l’8 aprile a causa della pandemia legata al Covid-19, saranno introdotti alcuni significativi cambiamenti per i Campionati Nazionali di Serie B, come la riduzione della durata dei campionati dovuta al ridotto numero di gare (che implicherà anche meno trasferte e meno tasse gara) e gironi composti al massimo da 12 squadre.

Per quanto riguarda i reintegri e la loro eventuale definizione si terrà conto della classifica avulsa comprensiva di tutte le gare disputate fino alla conclusione della stagione decisa dalla Fipav.

Il reintegro dalle Serie C Regionali alla Serie B maschile e alla B2 femminile avverrà utilizzando la classifica di tutte le gare regionali disputate fino alla conclusione della stagione (già stilate e comunicate entro l’11 maggio come richiesto dalla Fipav) e l’ordine dei reintegri sarà stabilito dalla classifica dell’osservatorio campionati relativo alla stagione 2018/2019.

La classifica dei 17 reintegri in Serie B maschile vede il Piemonte al 10° posto; in Serie B1 femminile tra i primi 7 reintegri ci sarà la piacentina Busa Foodlab; tra i primi 14 reintegri in Serie B2 femminile il Piemonte è al 9° posto, nel post termine iscrizione la seconda piemontese è al 12° posto su un massimo di 13 eventuali ripescaggi.

Le due piemontesi che guidano le classifiche avulse regionali e che avranno per prime il diritto di reintegro sono quindi la Stamperia Alicese Santhià per la Serie B maschile e il BlueTorino Valentino Volpianese per la Serie B2 femminile.

In caso di rinuncia al reintegro della società avente diritto si procederà con il reintegro della società immediatamente successiva nella classifica del medesimo Comitato regionale, sino al raggiungimento della quarta classificata.

In sintesi, la BlueTorino Valentino Volpianese può festeggiare la promozione in B2, conquistata a tavolino. Certo, festeggiare sul campo il raggiungimento di un traguardo così importante sarebbe stato fantastico, ma tutte le ragazze e lo staff tecnico e dirigenziale vanno elogiati per gli ottimi risultati ottenuti, che hanno reso possibile il salto di categoria.

