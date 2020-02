VERBANIA. Legalità: Vco, in scuole una targa per ogni morto per mafia

Una targa in memoria di un morto per mafia in ogni scuola del Verbano Cusio Ossola. E’ una delle iniziative previste dal neonato presidio docenti Libera VCO ”Luca Cottarelli” formatosi di recente e dedicato ad un giovane ucciso insieme al padre e alla madre in provincia di Brescia nel 2006 per ordine della mafia trapanese.

L’associazione si è presentata ieri a Verbania. Oltre al progetto di collocare una targa nelle scuole della provincia sarà indetta il 20 marzo la Giornata di liberazione dalle mafie con la lettura nelle scuole primarie la lettura di “La battaglia delle bambine” e “La mafia raccontata ai bambini”, nelle medie inferiori di un flash mob e nelle superiori la realizzazione di sagome raffiguranti un morto per mafia sul quale gli studenti hanno realizzato un approfondimento.

Commenti