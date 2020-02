DRUENTO. Firmato il Protocollo della Legalità per la lotta contro le mafie

Anche Druento ha firmato il “Protocollo della Legalità”, diventando uno dei sette Comuni (assieme a Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli e San Gillio) ad essere unito per lottare contro le mafie e per promuovere la cultura della legalità.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Alessandra De Grandis – è di rafforzare gli strumenti e gli interventi rivolti alle giovani generazioni sul tema della promozione della cultura della legalità democratica, del contrasto e della prevenzione delle forme di criminalità comune e organizzata, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e cittadinanza al fine di prevenire comportamenti illegali”.

Il protocollo impegna i sette comuni a connettere le diverse iniziative rivolte ai giovani e a costruire momenti formativi e di scambio anche attraverso le realtà, locali e non, che già collaborano con le Amministrazioni, come “Libera” e “Avviso Pubblico”.

Tra i primi concreti provvedimenti l’impegno a promuovere in maniera congiunta la partecipazione dei giovani dei sette Comuni alla 25esima “Giornata della Memoria e dell’impegno”, che si terrà a Palermo il 21 marzo, organizzata da Libera e Avviso Pubblico. Questo anche attraverso un contributo pari al 50 percento del costo della quota di partecipazione per 20 giovani di età tra i 18 e i 30 anni residenti nei comuni o che frequentino o studino nei comuni del Protocollo, prevedendo la precedenza ai maggiorenni in caso di richieste superiori a 20 giovani.

Il protocollo prevede anche di contribuire al percorso formativo di avvicinamento alla Giornata organizzando congiuntamente un percorso formativo intercomunale, in collaborazione anche con Avviso Pubblico.

