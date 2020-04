“La palestra è la nostra casa” è una campagna nazionale UISP alla quale il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha aderito, pubblicando ogni settimana nuovi video tutorial dedicati alla ginnastica per tutti. Il messaggio della campagna è che si deve rimanere a casa, ma si possono mantenere o anche acquisire stili di vita attivi anche all’interno delle mura domestiche.

In linea con le attività proposte durante l’anno sportivo il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha subito creato una pagina sul sito web dove vengono periodicamente ospitati diverse tipologie di video: l’Attività Fisica Adatta, un protocollo di esercizi non sanitari pensati in particolare per gli anziani che manifestano ridotte capacità motorie; la ginnastica per tutti e la giocomotricità, che- attraverso il gioco – permette di sviluppare gli schemi motori dei più piccoli. I soci del Comitato, ma non solo, potranno grazie a questi video programmare le proprie attività fisiche (e ludiche) settimanali. Il tutto grazie agli istruttori qualificati che collaborano con il Comitato.

Il link al quale collegarsi è http://www.uisp.it/settimocirie/pagina/andr-tutto-bene

Commenti