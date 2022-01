Il 2021 non poteva chiudersi in modo migliore per il Comitato Organizzatore del Trail delle Colline. Nello scorso mese di dicembre, il presidente Giovanni Mirabella, massimo dirigente della APS Hope Running Asd, ha ricevuto la “Targa al Merito Sportivo e Sociale per la diffusione capillare dello sport in Piemonte con passione e perseveranza” dallo CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che sin dalla sua prima edizione si è posto al fianco della stessa APS Hope Running Asd e dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso [...]



