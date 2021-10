Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Se alla vigilia della terza edizione del Trail delle Colline qualcuno si fosse avvicinato agli organizzatori dicendo che Francesca Canepa avrebbe preso parte al Trail Lungo di 30 chilometri con partenza da Chivasso, come minimo sarebbe stato preso per pazzo. Invece l’ultratrailer valdostana dal curriculum prestigioso, conosciuta nel settore come la “regina delle montagne”, è stata la protagonista indiscussa del Trail delle Colline 2021: nel secondo weekend di ottobre Canepa avrebbe dovuto prendere [...]