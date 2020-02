Previsioni meteo Torino

Condizioni di tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno sia nella giornata sia poi nelle ore serali. Nuvolosità irregolare domenica a tratti anche compatta; molte nubi anche in serata sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

Previsioni meteo Piemonte

Week end caratterizzato dal tempo asciutto con sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il territorio, sereno anche in serata. Domenica i cieli saranno generalmente più nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

— Tempo stabile per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi innocue.Ampie schiarite su tutte le regioni, sia al mattino che al pomeriggio.Nessuna variazione anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque.Residue nubi al mattino e al pomeriggio sulle regioni Peninsulari e nel nord della Sicilia ma senza fenomeni. Cieli tersi in serata con tempo stabile. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.

