TORINO. Previsioni meteo Torino per giovedì 13 febbraio

Previsioni meteo Torino

Molte nubi nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio, ma sempre con tempo asciutto. locali. Locali piogge in serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Previsioni meteo Piemonte

Nuvolosità irregolare nel corso della giornata su tutta la regione, locali nevicate sulle Alpi fino a 700 metri di quota; peggioramento atteso in serata con piogge diffuse e quota neve a 800 metri.

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure.

Prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

