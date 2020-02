TORINO. Droga: due arrestati dalla polizia a Torino

Vendevano droga ai clienti delle prostitute in via Pietro Cossa, a Torino, e sono stati arrestati dalla polizia. Si tratta di due albanesi di 34 e 37 anni. Le pattuglie della Squadra Mobile li hanno bloccati, dopo numerosi pedinamenti, mentre cercavano clienti a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta. Nella macchina, gli agenti hanno sequestrato, nascosti in un vano porta oggetti, due involucri con due etti di cocaina.

