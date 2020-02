TORINO. Droga: padre e figlio pusher in casa, arrestati dalla polizia

Droga: padre e figlio pusher in casa, arrestati dalla polizia.

Gestivano in famiglia lo smercio di sostanze stupefacenti nel quartiere Lucento, a Torino. Padre e figlio, di 54 e 22 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di spaccio e detenzione di quasi mezzo chilo di marijuana. Durante la perquisizione sono stati anche sequestrati mille euro in contanti. Le indagini dei ‘Falchi’ della Squadra Mobile di Torino sono scattate dopo diverse segnalazioni di un continuo via vai da un appartamento in Via Foglizzo. Gli agenti hanno intercettato il giovane dopo che aveva ceduto una decina di grammi di marijuana ad un cliente arrivato in auto. Quando sono entrati in casa, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato il padre intento a vendere droga a due persone.

Commenti