Questa settimana si conclude, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Demetrio Cosola di Chivasso, il progetto Racchette in Classe sviluppato dal Tennis Club Tescaro in collaborazione con l’istituto chivassese. Fabrizio Broggini, vice presidente dello storico circolo tennistico, ci racconta questa bellissima iniziativa: “Come prima cosa voglio ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto ciò, ossia la dirigente Dott.ssa Giuseppa Giambirtone e l’amica Sabrina Bettoni, referente del Plesso Marconi per l’Educazione Motoria. Un paio di mesi fa, in piena ed ennesima emergenza Covid, ho contattato Sabrina e le ho sottoposto la nostra proposta, e [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.