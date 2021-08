Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si conclude con la attesa ciliegina sulla torta la stagione agonistica a squadre del Tennis Club Tescaro. Dopo l’inattesa e per questo ancora più entusiasmante promozione in D1, il circolo del presidente Livio Mezzo ha infatti conquistato il terzo titolo consecutivo Regionale nell’Over 55 Maschile. I chivassesi, reduci dai quarti di finale del campionato nazionale dove hanno ceduto a Roma ai futuri campioni italiani dell’Oasi di Pace, hanno affrontato in finale, per la prima volta [...]