E’ stata una giornata che sarà difficile dimenticare per il Tennis Club Tescaro quella di domenica 27 settembre. Per l’insolito freddo mattutino, per l’avversario di prestigio da affrontare negli ottavi di finale del Campionato Nazionale Over 55, l’ AS Canottieri Aniene di Roma, e per il fantastico epilogo finale.

Cominciamo dall’inizio. Nei due singolari, disputati contemporaneamente alle ore 10, Massimo Reviglio, purtroppo un po’ acciaccato alla coscia ed al gomito, trovava un avversario davvero fortissimo, il pari classifica 2.6 Gino Grilli, e doveva soccombere per 2-6 5-7. Nel campo accanto, però, capitan Fabrizio Broggini, in un momento di forma molto buono, regolava con facilità Luca Berrettini (il papà del top ten Matteo) per 6-2 6-0 e tutto era quindi rimandato al doppio decisivo. I tantissimi soci accorsi già dal mattino avevano appena il tempo per un veloce pasto dallo chef Livio Tomatis prima di accomodarsi sulle tribune (con mascherina e rigorosamente distanziati) per sostenere Broggini e Paolo Piffaretti opposti a Grilli/Giorgio Amodio. Il regolamento che prevede il killer point nei primi due set ed il super tiebreak invece del terzo set contribuisce a rendere il doppio delle gare a squadre una specie di thriller per cuori saldi, e questo non ha fatto la differenza. Primo set vinto al tiebreak per i chivassesi, seconda frazione che ha visto la veemente reazione dei romani e tutto rimandato al super tiebreak decisivo ai 10. Partenza sprint dei romani e subito 0-3. Ma da questo momento, in un crescendo davvero quasi irreale, “Brogg” e “Piffa” (il primo doppio insieme l’hanno giocato nel 1977 da under 14, ndr) hanno inanellato 10 punti consecutivi per chiudere 10-3 nel tripudio (distanziato, purtroppo, ma meglio che niente) generale dei soci ed amici sulle tribune.

Adesso manca un passo al Tennis Club Tescaro per raggiungere il sogno della Final Four nazionale a girone a Pavia, e questo passo i chivassesi dovranno conquistarlo domenica 4 ottobre ad Ancona, contro una squadra fortissima ed omogenea che annovera 4 giocatori di seconda categoria. E domenica sera, al TC Tescaro, si parlava già di come comporre le auto al seguito dei “ragazzi”.

Che giornata!!!

