Mese di luglio ricco di soddisfazioni per il Tennis Club Tescaro di Chivasso. Su tutte, spicca la vittoria di Fabrizio Broggini al torneo disputato al Dega Vinovo, valevole come prima tappa del Circuito Subalpino Tennis Veterani 2020 per la categoria Over 45 libero. Lasciatosi alle spalle un 2019 non brillantissimo, Broggini è subito tornato alla grande, vincendo il torneo e conquistando, lungo la cavalcata vittoriosa, due “scalpi” particolarmente prestigiosi come quelli di Franco Radogna (2.6), campione italiano Over 55 e testa di serie numero uno, battuto nei quarti di finale (7-6 4-6 10-8), e di Max Reviglio (2.6), altro portacolori del Tennis Club Tescaro e campione in carica del Subalpino, superato in finale per 3-6 7-6 10-5. Anche le altre due partite disputati, negli ottavi con Davide Proietti (3.1) e in semfinale al cospetto di Mauro Esposito (3.1) sono state vinte da Broggini al long tie-break, indice di un’invidiabile condizione fisica e atletica del chivassese.

Per quanto riguarda invece i campionati a squadre, la formazione di serie D2 maschile del Tennis Club Tescaro ha esordito centrando un’importante vittoria casalinga ai danni del Tennis Club Le Betulle di Rivara. Nei singolari successi di Agostino Chieppa contro Fabio Lando per 6-1 6-4 e di Davide Maffucci contro Corrado Cantello per 3-6 6-1 10-7 e sconfitta di Riccardo Aprà contro Luigi Massa per 5-7 6-3 10-6. Nel doppio vittoria di capitan Fabrizio Broggini e Michele Grieco, autore di una davvero ottima prestazione, contro Massa e Marco Italo Grosso per 3-6 6-1 10-5. In D3 femminile, invece, sconfitta nel derby per il Tennis Club Tescaro contro il Chivasso Sporting Club. Nei singolari battuta d’arresto di Federica Coraglia e vittoria di Manuela Germani, mentre nel doppio decisivo a pesare sulle sorti del confronto è la sconfitta in due set rimediata da Carlotta Orecchia e Martina Ghinassi.

