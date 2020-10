TENNIS. I “ragazzi” del Tennis Club Tescaro alla Final Four Nazionale

La cavalcata del Tennis Club Tescaro nel Campionato Nazionale Over 55 continua. Domenica 4 ottobre, sui campi in terra rossa del Tennis Club Ancona, i “ragazzi” del presidente Livio Mezzo hanno compiuto un’impresa straordinaria: battere il circolo marchigiano tra le mura amiche nella [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti