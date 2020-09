Domenica 30 agosto sui campi del Chivasso Sporting Club si sono chiusi i due tornei di singolare maschile e femminile valevoli per l’Open d’Agosto 2020, entrambi limitati 2.1. Il livello dei due tabelloni era buono, ma in particolare l’Open maschile era molto alto. In campo femminile, profeta in patria Giorgia Lo Bianco, giovane giocatrice di classifica 2.6 e quarta testa di serie del seeding, che ha sbaragliato la concorrenza mettendo le mani sul successo finale. La tennista del Chivasso Sporting Club è entrata in gioco nei quarti di finale, nei quali ha superato per 6-1 5-7 6-0 Emma Giaccone (2.8). In semifinale, Lo Bianco ha dovuto affrontare la testa di serie numero 1 Letizia Madiai (2.5), sovvertendo i favori del pronostico imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Nella finalissima, Giorgia ha completato l’opera sconfiggendo la testa di serie numero 3 Camilla Diez (2.5) con il medesimo score di 6-3 6-4.

Nell’Open d’Agosto maschile, in finale sono giunte le prime due teste di serie del torneo: nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1 Davide Aschieri (2.4) ha raggiunto l’atto conclusivo della manifestazione battendo nei quarti Nicolo Madiai (2.5) per 6-4 2-6 6-4 e ripetendosi in semifinale ai danni di Federico Luzzo (2.4) con lo score di 4-6 6-3 6-2, mentre nella parte bassa la testa di serie numero 2 Alessio Demichelis (2.4) ha superato con un doppio 6-1 nei quarti Ludovico Madiai (2.6) per poi faticare maggiormente per avere ragione in semifinale di Ivano Rolando (2.6): 6-2 3-6 6-4 il punteggio del match. La finalissima ha visto primeggiare Demichelis su Aschieri: dopo un primo set a senso unico (6-0), la seconda frazione è stata più equilibrata (7-5), ma ha visto il medesimo vincitore.

Soddisfatto a fine torneo Francesco Lo Bianco del Chivasso Sporting Club, nell’occasione impegnato nelle vesti di giudice arbitro della manifestazione.

