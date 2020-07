Il centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club” da parecchi anni è una prestigiosa realtà del tennis piemontese, ma non finisce qui… a settembre è, infatti, in arrivo un’interessante novità: il paddle. Di cosa si tratta? Di un antico sport praticato nei paesi latini. Lo si gioca all’interno di una gabbia 20×10 metri avente una rete nel mezzo. Le racchette sono di resina e più corte di quelle da tennis. La pallina resta la medesima. E’, in pratica, un tennis giocato con le sponde; permette di giocarci subito senza aver mai giocato prima, è di immediata praticità. Il paddle sta esplodendo in tutta Italia e anche a Torino; l’ “ASD Chivasso Sporting Club” è il primo a proporlo in zona, con la certezza che riscuoterà grande successo.

Il centro sportivo ha 3 campi da tennis: due che vengono coperti con strutture pressostatiche per l’inverno e uno sempre all’aperto. Inoltre dispone di una tensostruttura che verrà adibita al paddle, appunto, e sarà possibile giocare 365 giorni l’anno. Presenti anche una splendida piscina estiva con solarium, una palestra attrezzata per i soci, il bar ed un ottimo ristorante dove è possibile gustare i prelibati piatti dello chef.

Cuore pulsante e coordinatore di tutte le attività del centro è Francesco Lo Bianco, che ormai da anni gestisce la struttura con la sua famiglia.

All’interno del club si svolgono molteplici attività: agonistiche, aggregative e ludiche. Durante l’anno si svolgono diversi tornei FIT (4 open maschili e 4 open femminili… uno a stagione, in pratica) e alcune attività amatoriali (Winter Tour e tornei TPRA). Inoltre il centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club” partecipa ai campionati a squadre nazionali (D1 maschile, D1 femminile, D3 maschile, D3 femminile, under 12 maschile e over 45 maschile).

Fiore all’occhiello del centro sportivo è la Scuola Tennis Federale diretta dal Maestro Nazionale Walter Bisello coadiuvato dall’istruttore FIT Alessandro Viarengo. La S.A.T. conta circa 75 allievi fra i 5 e i 18 anni e ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi a giocare in un ambiente sereno, attraverso metodi di insegnamento adeguati all’età degli allievi, con un occhio di riguardo all’aspetto relazionale ed educativo. Si punta a far crescere i ragazzi e le ragazze portandoli al raggiungimento delle loro migliori capacità tennistiche, il tutto fatto divertendosi.

L’ “ASD Chivasso Sporting Club” organizza tutte le estati un Summer Village per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cui offre la possibilità di svolgere molteplici attività: tennis, piscina, giochi, calcio, laboratorio di musica e manualità artistica e laboratorio di magia. Lo svolgimento di queste attività è garantito anche in condizioni di cattivo tempo.

Un luogo dove potersi intrattenere, rilassare, imparare, e divertire a seconda delle esigenze. Un centro sportivo a cui non manca davvero niente.

INFO: centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club, via Blatta 35 Chivasso, presidente e referente Rosalia Monteleone, contatti telefonici: 3926585522 – 0119112449, e-mail: chivassosportingclub09@gmail.com, pagina Facebook: “Chivasso Sporting Club”, profilo Instagram: “chivassosportingclub”.

