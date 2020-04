Insieme si vince sempre. E’ questo il motto dell’ASD Hope Running Onlus, giovane associazione sportiva di Chivasso che nei primi anni di vita ha già fatto tanto, sia per i propri tesserati che per le persone in difficoltà. L’ultimo impegno che l’associazione presieduta da Giovanni Mirabella si è preso insieme all’associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso è quello della raccolta fondi in favore dell’ospedale di Chivasso e dell’ASL TO4. Le donazioni saranno devolute interamente per acquisti straordinari quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. ASD Hope Running e Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso doneranno una parte dei fondi già raccolti in altre occasioni a questo reparto cosi bisognoso in questo momento di emergenza. Tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo e rese pubbliche al termine di questa emergenza a cura delle onlus che promuovono la presente raccolta. Per il momento, è stato consegnato al personale sanitario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Chivasso un primo lotto di dispositivi di protezione individuale: si tratta di un centinaio di occhiali protettivi e numerose tute sanitarie. Ma non è assolutamente finita qui!

“Non si è mai soli, fino a quando c’è qualcuno che ci vuole bene”, con queste parole lo stesso Mirabella ha quindi presentato l’adesione dell’ASD Hope Running Onlus alla campagna social “DistantiMaUniti”. Un coloratissimo collage di foto, un pieno di sorrisi per dare speranza, forza e coraggio a tutti coloro che ne hanno bisogno. Soprattutto in questo momento, ma non solo: nella vita quotidiana di ognuno, in particolare alle persone con disabilità.

