SPORT. Coronavirus: in Piemonte si va verso la sospensione di ogni evento sportivo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio anticipa che tra le misure per far fronte al Coronavirus contenute nell’ordinanza che si sta mettendo a punto con il ministero della Salute e che verrà emanata nelle prossime ore figura la sospensione di ogni evento ludico, sportivo e musicale che prevede un assembramento di persone in luogo chiuso o aperto

