Coronavirus: Cirio, sospende tutti i Carnevali. Stop a Chivasso e Ivrea

“Ogni manifestazione ed evento ludico, sportivo, musicale che prevede un assembramento di persone in luogo chiuso o aperto sarà sospeso”. A comunicarlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino. “È una delle misure – spiega – adottate nell’ordinanza che sto mettendo a punto con il ministero della Salute e che verrà emanata in queste ore Sarà un’ordinanza omogenea a quelle delle altre regioni del Nord Italia”.

“I casi accertati di Coronavirus in Piemonte sono sei: tre nella provincia di Cuneo e tre nella provincia di Torino. I casi nel cuneese riguardano cittadini cinesi arrivati dalla Cina il 19 febbraio. I casi nel torinese, compreso quello reso noto ieri, sono cittadini italiani”. Così il governatore Alberto Cirio a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino. “Stiamo facendo analisi e verifiche per individuare e isolare il ceppo del contagio”.

Da domani, dunque, carnevali sospesi sia a Chivasso (domenica prossima si sarebbe dovuto tenere il Carnevalone) sia a Ivrea.

