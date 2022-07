CHIVASSO. Gomme tagliate alle auto nel parcheggio di via San Carlo, giovani che vandalizzano la centralina elettrica dell’Opera Pia Clara, serpenti in Piazza Garibaldi. Sono questi gli avvenimenti che nell’ultima settimana hanno fatto parlare nella città del Nocciolino, sollevando nuovamente il tema della sicurezza nel centro città.

Ne abbiamo parlato con i consiglieri comunali d’opposizione.