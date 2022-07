CHIVASSO. Ventotto auto con le gomme tagliate – alcune anche con le fiancate rigate – nel parcheggio sotterraneo di via San Carlo. E’ l’amarissima scoperta che hanno fatto questa mattina, sabato 23 luglio, i proprietari mentre scendevano a recuperare i mezzi per andare a lavoro, far la spesa o, semplicemente, uscire.

Tra i danneggiati c’era anche chi doveva partire per le vacanze ed ha dovuto ritardare la partenza.

E’ questo il risultato dell’ultimo raid vandalico a Chivasso.

E non è nemmeno la prima volta che i residenti della zona che lasciano le auto nel parcheggio sotterraneo si [...]